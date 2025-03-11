في حال مقاطعة القمة ال130.. أبرز انسحابات الأهلي السابقة وأسبابها

كتب- محمد عبدالهادي:

تتصدر القمة 130 بين قطبي الكرة المصرية حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعدما أصدر النادي الأهلي بيانًا بعدم خوضه اللقاء حتي تنفيذ مطالبه التي رصدها بتعيين طاقم تحكيم أجنبي.

ولطالما تعرض النادي الأهلي للعديد من المواقف المشابهة عبر تاريخه و التي أدت إلى اتخاذ قرارات بالانسحاب من المباريات، سواء على المستوى القاري، الإقليمي أو المحلي، وذلك لأسباب مختلفة تتراوح بين الاعتراض على قرارات تحكيمية، مشاكل تنظيمية، أو حتى ظروف قهرية.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز حالات انسحاب النادي الأهلي كالتالي:

الانسحابات الأفريقية للنادي الأهلي

في عام 1981، كان انسحاب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد شبيبة القبائل الجزائري بسبب ظروف استثنائية، حيث جاء القرار بعد اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات، مما حال دون استكمال مشوار الفريق في البطولة.

هل انسحب النادي الأهلي في البطولات العربية؟

في نسخة دوري أبطال العرب لموسم 2003-2004، قرر الأهلي الانسحاب رغم اجتيازه دور المجموعات، بسبب النقص العددي في قائمته نتيجة الإصابات المتعددة التي ضربت الفريق.

كم مرة انسحب النادي الأهلي محليا؟

على المستوى المحلي، شهد تاريخ الأهلي العديد من الوقائع المشابهة، كان أبرزها في عام 1955، عندما قرر النادي الانسحاب من الدوري بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بإعادة مباراته ضد الترام رغم فوزه بها. وبعد شد وجذب بين الأهلي واتحاد الكرة، انتهت الأزمة بإلغاء الموسم بالكامل.

في عام 1976، خلال مواجهة الأهلي مع غزل المحلة، اقتحم بعض مشجعي الأخير الملعب، مما تسبب في إصابة لاعبي الأهلي.

ورفض كلا الفريقين استكمال المباراة، ليعلنا انسحابهما من الدوري قبل أن يتم احتواء الأزمة واستكمال المسابقة لاحقًا.

وفي موسم 1982-1983، رفض الأهلي خوض مباراته أمام المقاولون العرب، مبررًا ذلك بعدم استكمال الذئاب لمبارياتهم المؤجلة مثل الأهلي.

لم يحضر الفريق الأحمر إلى الملعب، ليتم احتساب اللقاء لصالح المقاولون (2-0)، قبل أن يتم الاتفاق مع اتحاد الكرة على تأجيل المواجهة، والتي انتهت لاحقًا بفوز الأهلي (2-1).

أما في موسم 1987-1988، فقد رفض الأهلي خوض لقاءه أمام الترسانة بسبب تزامنه مع مباراة خاضها لاعبو الفريق مع المنتخب المصري.

لم يحضر الفريق الأحمر للملعب، ليتم اعتبار الترسانة فائزًا بهدفين نظيفين، لكن بعد الاتفاق على إعادة اللقاء، فاز الأهلي (2-0)، وتبع ذلك حل اتحاد الكرة.

في عام 1988، خلال مواجهة الأهلي مع غزل المحلة، تم إلغاء ركلة جزاء احتسبت للفريق الأحمر في اللحظات الأخيرة، مما دفع الأهلي للإعلان عن الانسحاب من الدوري.

لكن بفضل تدخل وزير الرياضة آنذاك، استمر الفريق في البطولة رغم احتساب اللقاء لصالح المحلة.