مصراوي يكشف رد الاتحاد الليبي بخصوص حكام مباراة القمة

كتب-أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، حقيقة إدارة طاقم تحكيم ليبي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم.

وقال المصدر، إن الأمين العام للاتحاد الليبي، أخطر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بأنه لا توجد رحلات طيران اليوم إلى القاهرة.

وأضاف: "وأخبره أن رحلات اليوم انتهت لكنهم قادرون على تجهيز طاقم كامل لإدارة القمة بين الأهلي والزمالك، لكن امنحونا 24 ساعة لإرسال طاقم تحكيم لكم صباح الغد".

وتسبب طاقم تحكيم مباراة القمة في جدلا واسعا، بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمود بسيوني لإدارة اللقاء، وثقته الكاملة في التحكيم المصري.

وأصدر النادي الأهلي، بيانا رسميا، رفض فيه خوض مباراة القمة في حالة عدم وجود تحكيم أجنبي، مهددا بالانسحاب من اللقاء وعدم استكمال المسابقة.

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