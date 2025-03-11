مدير هيئة ستاد القاهرة لمصراوي.. لم يتواصل معنا أي مسؤول ونستعد للقمة

كتب- محمد عبدالهادي:

أكد وليد عبد الوهاب مدير هيئة ستاد القاهرة أن الاستاد جاهز لاستضافة مباراة القمة المقرر اقامتها مساء اليوم الثلاثاء، بين الزمالك والأهلى ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري المصري.

وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل حول اقامة المباراة او تأجيلها بعد بيان النادي الأهلي الذي اصدره صباح اليوم الثلاثاء بعدم استكمال المسابقة بسبب تعيين طاقم حكام مصري لمباراة القمة.

وتحدث وليد عبدالوهاب في تصريحات خاصة لمصراوي:" لم يصلني أي شيء بخصوص ما يتردد عن التأجيل وعدم خوض المباراة".

وتابع:" نحن جاهزون لاستضافة مباراة اليوم ولا يوجد أي جديد حتي الأن حول الغاء المباراة أو تأجيلها".

وعن تواصل أي من مسؤولي اتحاد الكرة أو الرابطة معه لابلاغه باي مستجدات عن تأجيل المباراة قال:" لم يتواصل معنا أي شخص حتي الأن ونحن نواصل إستعداداتنا لاستضافة القمة".

تفاصيل أزمة مباراة الأهلي والزمالك

أعلن النادي الأهلي، اعتراضه على تعيين حكام مصريين لإدارة المباراة، مطالبًا بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لضمان الحيادية وتفادي أي جدل تحكيمي.

ونشر في بيانه صباح اليوم تمسكه بتأجيل المباراة حتي تعيين طاقم تحكيم أجنبي مهددا بعدم استكمال المسابقة.

من جانبه كشف مصدر بنادي الزمالك ان الفريق يستعد بشكل طبيعي لمباراة القمة المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم باستاد القاهرة واللاعبون في تركيز تام لخوض اللقاء.