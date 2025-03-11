"ننتظر خطابا مماثلا".. ميدو يوجه رسالة إلى رابطة الأندية بشأن مباراة القمة

كتبت-هند عواد:

وجه أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، رسالة إلى رابطة الأندية، بشأن مباراة القمة ضد الأهلي، ورفض الأخير اللعب إلا في وجود طاقم تحكيم أجنبي.

واستشهد أحمد حسام ميدو، بموقف الرابطة اتجاه الزمالك، عندما قرر الفريق الانسحاب من مباراة الأهلي، واعتبار الأبيض مهزوم في اللقاء بنتيجة 2-0 وخصم 3 نقاط من الفريق.

ونشر ميدو رابطة الأندية للزمالك، وكتب: "رابطة الأندية كانت صارمة وحازمة تجاهنا عندما اتخذنا قرارا بعدم اللعب في موقف مشابه وتم توجيه هذا الخطاب إلينا، ننتظر رد فعل الرابطة، ننتظر خطابا مماثلا حال قرر الأهلي الانسحاب من المباراة".

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