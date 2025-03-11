لا يخسر في وجوده.. ماذا يفعل محمود بسيوني في مباريات الأهلي؟

كتبت-هند عواد:

بات مصير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مجهولا، بعد بيان النادي الأهلي وتمسكه بتأجيل اللقاء ورفض اللعب بطاقم تحكيم مصري (محمود بسيوني)، مهددا بالانسحاب من اللقاء والمسابقة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي والزمالك، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب مساعد أول وسامي هلهل مساعد ثاني، وحمادة القلاوي حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو أحمد الغندور ويعاونه محمد الشناوي وهاني عبد الفتاح.

وبعد إعلان طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك، أصدر الاتحاد المصري بيانا رسميا، تمسك فيه بالتحكيم المصري للقمة، وهو ما رفضه الأهلي، خاصة في ظل غياب حكام النخبة في مصري، لخوض معسكر الاتحاد الأفريقي في كوت ديفوار.

ماذا يفعل الأهلي في وجود محمود بسيوني؟

وبالرغم من اعتراض الأهلي على التحكيم المصري، إلا أن الأحمر لا يخسر في وجود محمود بسيوني، وأدار بسيوني 12 مباراة للأهلي وهو حكما للساحة، فاز الفريق في 10 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يخسر أي لقاء.

وأشهر محمود بسيوني 15 بطاقة صفراء للاعبي الأهلي، فيما لم يستخدم البطاقات الحمراوات في مباريات الفريق.

ومن جانبه، أدار محمود بسيوني 11 مباراة للزمالك، فاز الأبيض في 6 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراة وحيدة، وأشهر 24 بطاقة صفراء للاعبي الزمالك.

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