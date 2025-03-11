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رغم تهديد الأهلي.. رئيس لجنة الحكام يجتمع مع طاقم مباراة القمة

04:11 م الثلاثاء 11 مارس 2025

رئيس لجنة الحكام يجتمع مع طاقم مباراة القمة

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كتب- محمد خيري:
حرص الكولومبي أوسكار، على الاجتماع مع طاقم حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر لها اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتكون طاقم تحكيم مباراة القمة من: محمود بسيوني حكم ساحة، ومساعد أول.. أحمد توفيق طلب ومساعد ثاني.. سامي هلهل والحكم الرابع.. حمادة القلاوي، وتقنية الفيديو.. أحمد الغندور ويعاونه الثنائي محمد الشناوي وهاني عبد الفتاح.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة صورًا من محاضرة أوسكار رويز الذي اجتمع بطاقم حكام مباراة الزمالك والأهلي، للتأكيد على إقامة اللقاء في موعده.

جدير بالذكر أن النادي الأهل أصدر بيانا رسميا اليوم أكد خلاله التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري. . مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.

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