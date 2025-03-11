"ملتزمين بالموعد ونذكركم بنسحابنا".. ميدو يطلق تصريحات نارية قبل مباراة القمة

كتب- محمد خيري:

كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، استعداد الفريق الأبيض بشكل نهائي لخوض مباراة القمة أمام الأهلي اليوم في بطولة الدوري المصري.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الزمالك‬⁩ ملتزم بمكان وموعد المباراة الذي تم إخطارنا به من قبل رابطة الأندية".

أضاف: "فريقنا سيكون في الملعب وتحضيراتنا مستمرة بشكل طبيعي لخوض اللقاء الليلة في إستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء".

وأختتم تصريحاته: "لسنا طرفا في أي مشكلة وملتزمين حتى الآن بلوائح ونظام المسابقة ونذكركم بأنه عندما طالب ⁧‫الزمالك‬⁩ التأجيل تم تطبيق اللائحة عليه واعتبر منسحبا والتزمنا بعواقب قراراتنا".

وأصدر النادي الأهل بيانا رسميا منذ قليل أكد خلاله التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري. . مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 39 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث بجدول المسابقة برصيد 32 نقطة.