"تجميد النتائج والهبوط".. ماذا ينتظر الأهلي حال الانسحاب من الدوري؟

كتب- محمد خيري:

هدد النادي الأهلي في بيان رسمي بالانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز، حال عدم تأجيل مباراة اليوم أمام الزمالك، وإسنادها لحكام أجانب بدلا من التحكيم المصري.

ومن المفترض أن تقام مباراة اليوم بين الأهلي والزمالك، في التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 39 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث بجدول المسابقة برصيد 32 نقطة.

ماذا ينتظر الأهلي حال الانسحاب؟

وينشر موقع مصراوي العقوبات التي تنتظر النادي الأهلي حال الانسحاب من بطولة الدوري المصري وجاءت كالتالي:

وفقا للائحة التي أعلنت عنها رابطة الأندية في بداية الموسم، فإن الانسحاب من الدوري يترتب عليه معاقبة النادي المنسحب بالهبوط والاستبعاد من الدوري الممتاز بجانب غرامة مالية.وتنص اللائحة أنه إذا كان الانسحاب أثناء المرحلة النهائية من المسابقة:

-يهبط النادي للدرجة الأدنى في الموسم القادم ويحرم من المشاركة في المسابقة للموسمين القادمين.

-يدفع النادي غرامة قدرها 20 مليون جنيه مصري.

-يتحمل النادي الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل المتوقع من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب.

-سيتم احتساب كافة النقاط والأهداف المسجلة والأهداف في مرماه لجميع مبارياته التي لعبها خلال المرحلة الأولى، وسيتم أخذها في الاعتبار عند تحديد ترتيب الفرق في المسابقة.

-تبقى كافة العقوبات التي تحددها لجنة الانضباط كما هي إضافة إلى كل البطاقات الصفراء والبطاقات الحمراء المسجلة على الفريق خلال المباريات المذكورة أعلاه.

-تُلغى نتائج كافة مباريات الفريق المنسحب التي لعبها خلال المرحلة النهائية ولغاية الانسحاب، ولن يتم حساب كافة النقاط والأهداف التي أحرزها والأهداف المسجلة في مرماه عند تحديد ترتيب المسابقة، وستظل العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط سارية بالإضافة إلى البطاقات الصفراء أو الحمراء التي مُنحت للاعبيه أو مسؤوليه أثناء أي مباراة من مباريات المسابقة.