"هنكون موجودين في الموعد".. الزمالك يكشف القرار النهائي من مباراة القمة

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، الموقف النهائي من خوض مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها اليوم، بعد بيان النادي الأمر منذ قليل.

ويلتقي الزمالك أمام نظيره الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من المرحلة الفاصلة لتحديد بطل الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

وأصدر النادي الأهل بيانا رسميا منذ قليل أكد خلاله التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري. . مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.

وأوضح المصدر، أن فريق الزمالك سيتوجه إلى ملعب المباراة بشكل طبيعي في الموعد القانوني، ومستعد لخوضها تحت أي ظروف.

وأضاف المصدر، أن جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، جهز جميع اللاعبين بالشكل المناسب من أجل خوض المباراة، والبحث عن تحقيق الفوز، للعودة للمنافسة بقوة مرة أخرى.