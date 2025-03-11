"ضيق الوقت واجتماع عاجل".. 8 مشاهد من أزمة اتحاد الكرة والأهلي بسبب حكام مباراة الزمالك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت الساعات الماضية بيانات من اتحاد الكرة ونادي الأهلي بعد إسناد مباراة القمة التي سيحل بها الأخير ضيفًا على نظيره الزمالك باستاد القاهرة لطاقم تحكيم مصري.

موعد مباراة الزمالك والأهلي

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الأهلي عند 09:30 مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج بالموسم الجاري من الدوري 2024/2025.

حكام مباراة الزمالك والأهلي

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بحسب بيان رسمي صادر مساء أمس الإثنين، قد أسندت مهمة قيادة مباراة الزمالك والأهلي لحكم الساحة محمود بسيوني على أن يساعده كلاً من أحمد توفيق طلب وسامي هلهل.

المشهد الأول: الحكم المصري

انتشر خبر قبل قرابة يومين من موعد المباراة على لسان مصدر باتحاد الكرة بأن حكم مباراة القمة سيكون مصريًا ثم تم الكشف عن اسمه على لسان مصدر باتحاد الكرة.

المشهد الثاني: اتحاد الكرة لا يرد

قال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق إن رابطة الأندية قد أرسلت خطابًا إلى اتحاد الكرة منذ 4 أيام لطلب استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي، مع تحمل التكاليف كما استفسر الأهلي عن حقيقة تولي حكماً مصريًا للقاء ولكن لم يكن هناك رد من اتحاد الكرة.

المشهد الثالث: الأهلي يطلب حكاماً أجانب للقمة

طالب النادي الأهلي عبر بيان رسمي صادر يوم أمس الإثنين اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتحمل مسؤولياتهما، والتأكيد على إقامة مباراة القمة المرتبة أمام الزمالك بتحكيم أجنبي.

المشهد الرابع: رابطة الأندية تطالب اتحاد الكرة بحكام أجانب

أرسلت رابطة الأندية خطابًا إلى اتحاد الكرة تطالب خلاله بضرورة تعيين حكام أجانب خلال مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري؛ خاصة وأن الدور الثاني من 8 مباريات فقط على أن تتحمل هي مصاريف الحكام.

المشهد الخامس: اتحاد الكرة ينفي الرابطة

نفى اتحاد الكرة تلقيه أية مخاطبات من رابطة الأندية، للاستعانة بحكام أجانب لإدارة بعض المباريات بمسابقة الدوري الممتاز، يأتي على رأسها، القمة التي تجمع بين الزمالك والأهلي.

المشهد السادس: اتحاد الكرة يفسر سبب غياب الحكم الأجنبي

أعلن اتحاد الكرة عبر بيان لاحق لبيانه السابق مساء أمس الإثنين أن رابطة الأندية المصرية قد خاطبته بشأن الاستعانة بالحكام الأجانب إلا أن ضيق الوقت منعه من القيام بذلك، مطالبًا مراعاة الأمر في الفترة المقبلة.

المشهد السابع: اجتماع طاريء للأهلي

أعلن النادي الأهلي في الدقائق الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عقد مجلس الإدارة اجتماعا طارئا ظهرًا؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على حقوقه فيما يخص أزمة مباراة القمة.