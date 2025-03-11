3 تغييرات والاستغناء عن بديل شلبي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، الخطة المناسبة لمواجهة الأهلي خلال المران الختامي الذي أقيم أمس الإثنين.

وظهر خلال المران، اعتماد جوميز على خطة 3\5\2، حيث يعود مرة أخرى محمد عواد لحراسة المرمى، ومحمود حمدي الونش لخط الدفاع، ومحمد شحاتة في وسط الملعب، مع عدم الاعتماد على جناح أيسر بدلا من مصطفى شلبي الذي تم استبعاده لأسباب تأديبية.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - صلاح مصدق - محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - محمود بنتايج.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبدالله السعيد.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الجزيري.