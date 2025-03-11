مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
22:00

ألافيس

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

اوكسير

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

"خطأ لن ينساه التاريخ".. ميدو يوجه رسالة نارية بشأن ظهور أبوتريكة في إعلان الأهلي

12:53 م الثلاثاء 11 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق
  • عرض 5 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 5 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 5 صورة
    أبو تريكة من إعلان ستاد الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، وعضو لجنة التخطيط، رسالة قوية بشأن ظهور محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق، في إعلان استاد النادي الأحمر الجديد.

قال ميدو في تصريحات للتلفزيون العراقي: "محمد أبو تريكة، يحاول العودة إلى مصر منذ سنوات ولكنه لا يعرف".

أضاف: "أبو تريكة طوال عمره يحاول كسب العواطف، منذ كان لاعبا، هدفه الأول والأخير اللعب على عواطف الجماهير".

أكمل: "تريكة لاعب كبير طبعا مفيهاش كلام، ولكنه مدرج على قوائم الإرهاب في مصر، رجل مول الإرهاب في مصر، وأعتقد أن عودته لن تكون سهلة".

وأوضح: "لن أقول أن ظهوره في إعلان استاد الأهلي سذاجة، ولكن لو عاد بهم الزمان مرة أخرى، لن يضعوا محمد أبو تريكة مرة آخرى، خطأ كبير لن ينساه التاريخ".

وأتم تصريحاته: "الوطنية ليست بها شماتة حتى لو الغريم اخطأ، الوطنية فيها مبادئ، والأسطورة بالنسبالي هو الذي صنع التاريخ لناديه، ومنتخب بلده، ورجل وطني، وإن لم تتوفر أيا من الثلاث فهو ليس أسطورة، الوطنية أهم من التاريخ مع النادي والمنتخب".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميدو أبوتريكة إعلان الأهلي الزمالك الأهلي أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

حادث القنطرة شرق.. مأساة أطفال الحضانة على شريط السكك الحديد (تغطية خاصة)
حوار| المخرج أحمد خالد موسى يكشف عن كواليس "العتاولة 2": الأحداث ستفاجئ الجمهور