"خطأ لن ينساه التاريخ".. ميدو يوجه رسالة نارية بشأن ظهور أبوتريكة في إعلان الأهلي

كتب- محمد خيري:

وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، وعضو لجنة التخطيط، رسالة قوية بشأن ظهور محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق، في إعلان استاد النادي الأحمر الجديد.

قال ميدو في تصريحات للتلفزيون العراقي: "محمد أبو تريكة، يحاول العودة إلى مصر منذ سنوات ولكنه لا يعرف".

أضاف: "أبو تريكة طوال عمره يحاول كسب العواطف، منذ كان لاعبا، هدفه الأول والأخير اللعب على عواطف الجماهير".

أكمل: "تريكة لاعب كبير طبعا مفيهاش كلام، ولكنه مدرج على قوائم الإرهاب في مصر، رجل مول الإرهاب في مصر، وأعتقد أن عودته لن تكون سهلة".

وأوضح: "لن أقول أن ظهوره في إعلان استاد الأهلي سذاجة، ولكن لو عاد بهم الزمان مرة أخرى، لن يضعوا محمد أبو تريكة مرة آخرى، خطأ كبير لن ينساه التاريخ".

وأتم تصريحاته: "الوطنية ليست بها شماتة حتى لو الغريم اخطأ، الوطنية فيها مبادئ، والأسطورة بالنسبالي هو الذي صنع التاريخ لناديه، ومنتخب بلده، ورجل وطني، وإن لم تتوفر أيا من الثلاث فهو ليس أسطورة، الوطنية أهم من التاريخ مع النادي والمنتخب".