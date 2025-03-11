"ثقة عمياء".. ممدوح عباس يوجه رسالة للزمالك قبل مواجهة الأهلي

كتب- محمد خيري:

وجه ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق رسالة للاعبين، قبل مباراة اليوم أمام الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك ونظيره الأهلي، في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

وكتب ممدوح عباس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أثق ثقة عمياء في من يمثل نادي الزمالك اليوم، أعتقد جازما أنهم سيبذلون كل الجهد والعرق، للدفاع عن ألوان ناديهم وفريقهم اليوم".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بعد خوضه 17 مباراة، في المقابل، يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، من 17 مباراة.