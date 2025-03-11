مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
22:00

ألافيس

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

اوكسير

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

"ثقة عمياء".. ممدوح عباس يوجه رسالة للزمالك قبل مواجهة الأهلي

12:24 م الثلاثاء 11 مارس 2025

ممدوح عباس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وجه ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق رسالة للاعبين، قبل مباراة اليوم أمام الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك ونظيره الأهلي، في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

وكتب ممدوح عباس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أثق ثقة عمياء في من يمثل نادي الزمالك اليوم، أعتقد جازما أنهم سيبذلون كل الجهد والعرق، للدفاع عن ألوان ناديهم وفريقهم اليوم".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بعد خوضه 17 مباراة، في المقابل، يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، من 17 مباراة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الأهلي ممدوح عباس أخبار الزمالك نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

حادث القنطرة شرق.. مأساة أطفال الحضانة على شريط السكك الحديد (تغطية خاصة)
حوار| المخرج أحمد خالد موسى يكشف عن كواليس "العتاولة 2": الأحداث ستفاجئ الجمهور