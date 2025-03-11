فوز زملكاوي وحيد.. الأهلي يتفوق تاريخيًا في مباريات القمة بشهر مارس

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم إلى استاد القاهرة الدولي، حيث يشهد مواجهة نارية بين الأهلي والزمالك في افتتاح منافسات الدور الثاني من مجموعة الحسم بالدوري المصري.

ونظرًا للتاريخ العريق لقطبي الكرة المصرية، فقد سبق وأن تواجها في العديد من المناسبات خلال شهر مارس، وهو ما يمثل فأل خير لأحدهم والعكس للأخر.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في شهر مارس كالتالي:

سجل مواجهات القمة في مارس.. تفوق أهلاوي واضح

البداية كانت في 30 مارس 1973، عندما تفوق الأهلي على الزمالك بهدف نظيف سجله مصطفى يونس في الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري.

وبعد ذلك بعامين، انتهت القمة بالتعادل السلبي يوم 14 مارس 1975، وهو ما تكرر أيضًا في 24 مارس 1978 خلال الجولة الـ24 من البطولة.

وفي 23 مارس 1979، سيطر التعادل الإيجابي (1-1) على القمة، قبل أن تعود النتائج السلبية في 8 مارس 1981 عندما انتهت المواجهة بدون أهداف.

أما في 24 مارس 1989، فقد نجح الأهلي في تحقيق فوزه الثاني في مواجهات مارس بفضل هدف علاء ميهوب في الجولة الـ22.

واستمر الأحمر في فرض هيمنته خلال هذا الشهر، حيث كرر انتصاره بهدف نظيف في 6 مارس 1992، هذه المرة بتوقيع محمد رمضان، المدير الرياضي الحالي للنادي.

الزمالك وانتظاره الطويل لانتصار مارس

ظل الزمالك يبحث عن فوزه الأول في مواجهات مارس أمام الأهلي حتى 2 مارس 2001، عندما نجح في تحقيق انتصار كبير بنتيجة 3-1 ضمن الجولة الـ21 من الدوري، وهو الفوز الوحيد للفارس الأبيض في هذا الشهر حتى الآن.

بعد ذلك، عاد التعادل السلبي ليحسم القمة في 4 مارس 2006، قبل أن يحقق الأهلي انتصارًا جديدًا بثنائية نظيفة في 14 مارس 2008.

وفي أحدث المواجهات التي جمعت الفريقين خلال مارس، انتهت القمة بالتعادل السلبي مجددًا في 30 مارس 2019.