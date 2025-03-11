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"القوة الضاربة بقيادة بن شرقي".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك بالدوري

12:02 م الثلاثاء 11 مارس 2025

الأهلي

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كتب- مصراوي:

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة الزمالك، في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، الخطة المناسبة للأهلي لمواجهة الزمالك خلال المران الختامي الذي أقيم أمس الإثنين.

ووضح خلال المران، اعتماد مارسيل كولر على عودة القوة الضاربة للتشكيل الأساسي، بقيادة المغربي أشرف بن شرقي، وفي الهجوم الثنائي جراديشار ووسام أبوعلي.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، رامي ربيعة، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، حسين الشحات، إمام عاشور، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: جراديشار - وسام أبوعلي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري المصري برصيد 39 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث بجدول المسابقة برصيد 32 نقطة.

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