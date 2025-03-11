"اللي ميشفش شغله صح يمشى".. شوبير يوجه رسالة نارية بعد أزمة القمة

محمد خيري:

وجه الإعلامي، أحمد شوبير، رسالة قوية، بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "في بوك": "والله العظيم الأمر بسيط جدا اللي ميشوفش شغله صح يمشى فيها حاجه دي".

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي، في موعد التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز موسم 2024\2025.

وأبدى النادي الأهلي اعتراضه على إقامة المباراة بتحكيم مصري وليس أجنبي، بعدما أعلن اتحاد الكرة إسناد المباراة للحكم المصري محمود البسيوني.

وأصدر النادي الأهلي بيان أكد فيه: "يعقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا طارئًا في الحادية عشر صباح غد الثلاثاء لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات للحفاظ على حقوق الأهلي فيما يخص أزمة مباراة القمة".