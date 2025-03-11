مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
22:00

ألافيس

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

اوكسير

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

"اللي ميشفش شغله صح يمشى".. شوبير يوجه رسالة نارية بعد أزمة القمة

11:53 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

أحمد شوبير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

محمد خيري:

وجه الإعلامي، أحمد شوبير، رسالة قوية، بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "في بوك": "والله العظيم الأمر بسيط جدا اللي ميشوفش شغله صح يمشى فيها حاجه دي".

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي، في موعد التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز موسم 2024\2025.

وأبدى النادي الأهلي اعتراضه على إقامة المباراة بتحكيم مصري وليس أجنبي، بعدما أعلن اتحاد الكرة إسناد المباراة للحكم المصري محمود البسيوني.

وأصدر النادي الأهلي بيان أكد فيه: "يعقد مجلس إدارة النادي اجتماعًا طارئًا في الحادية عشر صباح غد الثلاثاء لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات للحفاظ على حقوق الأهلي فيما يخص أزمة مباراة القمة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد شوبير الأهلي الزمالك أخبار الأهلي مباراة القمة مباراة الأهلي والزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

حادث القنطرة شرق.. مأساة أطفال الحضانة على شريط السكك الحديد (تغطية خاصة)
حوار| المخرج أحمد خالد موسى يكشف عن كواليس "العتاولة 2": الأحداث ستفاجئ الجمهور