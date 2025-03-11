"حدث خاص".. 5 لاعبين مسلمون يخوضون مباراة برشلونة وبنفيكا صائمين

كتب- محمد عبدالهادي:

تشهد المواجهة المرتقبة بين برشلونة وبنفيكا حدثًا خاصًا، حيث يتزامن توقيت انطلاقها مع موعد أذان المغرب، مما يعني أن بعض اللاعبين سيبدأون المباراة وهم صائمون.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، ستنطلق المباراة في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت برشلونة، بينما يحين موعد الإفطار بعد سبع دقائق فقط، مما يتيح للاعبين المسلمين فرصة كسر صيامهم خلال الدقائق الأولى من اللقاء.

ويضم الفريقان عددًا من اللاعبين الذين سيؤدون المباراة بعد يوم من الصيام، ومن أبرزهم لامين يامال وأنسو فاتي من برشلونة، إلى جانب ثلاثي بنفيكا أوركون كوكجو، كيرم أكتورك أوجلو، وزكي أمدوني.



جدير بالذكر ان مباراة الذهاب بين برشلونة وبنفيكا قد انتهت بفوز الفريق الكتالوني 1-0 بهدف سجله اللاعب رافينيا.

ومن المقرر ان يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفريق المتأهل من لقاء بوروسيا دورتموند ضد ليل.