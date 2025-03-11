حكم دولي يحسم الجدل حول 13 حالة تحكيمية للزمالك في الدور الأول

يوسف محمد:

يترقب عشاق كرة القدم المصري، انطلاق الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، الذي سيتم خلاله تحديد بطل المسابقة، بالإضافة إلى معرفة الفرق التي ستهبط إلى القسم الثاني.

وستكون ضربة بداية الدور الثاني ببطولة الدوري المصري، غدا الثلاثاء بمواجهة تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك في قمة الدوري، ضمن مرحلة تجديد البطل.

ومع بداية الدور الثاني، يطمح الكثير من المتابعين بل وكل المسؤولين في مختلف الفرق، أن يتم تفادي الأخطاء التي واجهت المسابقة في الدور الأول، بما في ذلك الأخطاء التحكيمية التي أثارت حالة واسعة من الجدل، خلال الدور الأول من المسابقة.

وحرص موقع مصراوي على التواصل مع الخبير التحكيمي المصري توفيق السيد، لمعرفة مدى صحة أبرز القرارات التحكيمية، التي تم إتخاذها في مباريات الفرق التي تنافس على بطولة الدوري، ومن بينهم نادي الزمالك.

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى

ومن المباريات التي خاضها الفارس الأبيض وشهدت الكثير من حالات الجدل الواسعة، هى مباراة الفريق أمام البنك الأهلي، التي تم احتساب ثلاثة ركلات جزاء خلالها، ركلتين على الزمالك وركلة واحدة على فريق البنك.

وخلال تحليل الحالات التحكيمية أكد السيد، أن ركلة الجزاء الثانية التي تم احتسابها لفريق البنك الأهلي، ليست صحيحة الحارس لم يرتكب أي أخطأ، بل أن لاعب البنك هو من قام بالتحايل، "

وفي حديثه عن ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة لصالح الزمالك، بعد اصطدام الكرة بيد لاعب البنك: "أكد أنه كان يجب عدم احتساب هذه اللعبة ركلة جزاء، لأن الكرة اصطدمت بالأرض قبل أن تصطدم بيد المدافع كما أنه كان هناك تهور من لاعب نادي الزمالك",

مباراة الزمالك والإسماعيلي الجولة الـ 12

وكانت مباراة الفارس أمام الإسماعيلي في الجولة الـ12 من الدوري المصري، شهدت حالة واسعة من الجدل، بعدما طالب لاعبو الدراويش احتساب ركلة جزاء لصالحهم، بعد لمس الكرة يد دونجا لاعب الزمالك داخل منطقة جزاء فريقه.

وعلق السيد على هذه اللقطة قائلا: "قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء صحيح، خاصة وأن لاعب الزمالك دونجا، اختل توازنه بشكل مفاجئ ولم يمنع الفريق الآخر من الاستحواذ على الكرة أيضً بأي شكل من الأشكال"

مباراة الأهلي والزمالك الجولة الـ15

ومباراة القمة بين الأهلي والزمالك، كانت أحد المباريات التي أثار التحكيم جدلا كبيرا خلالها، خاصة بعد أن طالب لاعبو الفرد الأبيض الحصول على ركلة الجزاء، مبررين أن الكرة لمست يد أشرف داري لاعب الأهلي.

وأكد الحكم الدولي السابق: "أن عدم احتساب ركلة جزاء في هذه اللعبة، هو القرار الصحيح، خاصة وأن الكرة لم تلمس يد المدافع المغربي أشرف داري لاعب الأهلي، بل ارتطمت بركبته".

الزمالك وزد الجولة الـ 16

وفي مباراة الجولة ال 16 والتي جمعت بين الفارس الأبيض وزد، حدثت اعتراضات قوية من جانب لاعبي الزمالك، بعد اصطدام الكرة بيد لاعب بتروجيت داخل منطقة الجزاء، وعدم احتساب حكم المباراة أي أخطاء.

وقال السيد تعليقا على عدم احتساب ركلة الجزاء: "قرار حكم الفيديو في اللقاء، بعد استدعاء حكم اللقاء غريب، خاصة وأن الكرة بها ركلة جزاء صحيحة، وفي حال قام حكم الفيديو باستدعاء حكم المباراة، كان القرار الأصح سيكون هو احتساب ركلة جزاء".

مباراة الزمالك وسموحة الجولة الثانية

وتوالت حالات الجدل في الكثير من المباريات التي كان الفارس الأبيض فيها، خلال الدور الأول من الموسم الحالي 2024-2025، منها مباراة سموحة، التي شهدت حالات تحكيمية، مثيرة للجدل، منها هدف الفارس الأبيض الثاني في اللقاء، الذي طالب لاعبي سموحة أن يتم إلغاؤه بداعي تسلل على مصطفى شلبي لاعب الفارس الأبيض الذي أحرز الهدف.

وعلق توفيق السيد على هذا الهدف قائلا: "لعبة الهدف الثاني للزمالك أمام سموحة، هى لعبة دقيقة للغاية، لكنني سوف أتفق مع حكم المباراة باحتساب الهدف، خاصة وأن حكام الفار في هذه اللعبة لم يقوموا برسم خطوط التسلسل".

كما أكد السيد أن المباراة ذاتها، شهدت حالة تستوجب طرد لاعب نادي الزمالك عمر جابر، بعد تدخله بقوة زائدة على لاعب نادي سموحة إسلام جابر، مشيرا إلى أنه كان يجب على حكم الفيديو استدعاء حكم الملعب في هذه الحالة.

مباراة الزمالك وبيراميدز الجولة الـ 11

والجولة ال 11 كانت شاهدة على واحدة من المباريات ذات العيار الثقيل في الدوري المصري "دوري نايل"، حينما واجه الزمالك نظيره بيراميدز، في لقاء انتهى لصالح بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

ومباراة الفارس الأبيض ضد بيراميدز، شهدت حالة جدلية كبيرة، بعد أن اصطدمت الكرة في يد مدافع الفارس الأبيض داخل منطقة الجزاء، ولكن حكم اللقاء لم يحتسب أي شي.

وتعليقا على هذه اللعبة، قال الحكم الدولي السابق توفيق السيد: "الكرة ركلة جزاء صحيحة لبيراميدز لم يتم احتسابها، وعند جاء الخبير التحكيمي ماسيمو بوساك إلى مصر أيضًا اتفق على أن الكرة كان يجب أن تحتسب ركلة جزاء".

مباراة الزمالك وبتروجيت الجولة الـ 14

ومباراة الزمالك وبتروجيت، التي أقيمت في الجولة الـ14 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، كانت من المباريات التي شهدت الكثير من المواقف التحكيمية المثيرة للجدل، منها مطالبة لاعبي الفارس الأبيض بالحصول على ركلة جزاء، بعد عرقلة لاعب بتروجيت لسيف الجزيري مهاجم الزمالك داخل منطقة الجزاء.

وعن رأيه في الحالة أكد السيد: "أن قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء كان خطأ، واللعبة تستدعي احتساب ركلة جزاء وبطاقة صفراء للاعب بتروجيت، خاصة وأن الدهس على القدم واضح".

وأشار الحكم الدولي توفيق السيد في تعليقه على الحالات التحكيمية أيضًا، خلال هذا اللقاء: "أن فريق بتروجيت كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، بعد تدخل قوي من محمود الونش مدافع الزمالك على لاعب بتروجيت".

مباراة الزمالك وإنبي بالجولة الـ17

وخلال مباراة الزمالك وإنبي، تم احتساب ركلة جزاء لصالح الفارس الأبيض، علق عليها توفيق السيد قائلا: "ركلة الجزاء المحتسبة ضد إنبي غير صحيحة، الكرة اصطدمت في الأرض قبل أن تلمس يد اللاعب".

الزمالك وطلائع الجيش الجولة السادسة

وعن رأي توفيق السيد في الكرة التي أثارت غضب الكثير من جماهير نادي الزمالك، هى كرة حارس مرمى طلائع الجيش مع محمد حمدي لاعب الفارس الأبيض، الذي أدى إلى خروج اللاعب مصابا في هذه المباراة، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة السادسة بالدوري المصري.

وقال السيد عن هذه الحالة: "هناك ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك في هذه الكرة، خاصة في ظل التدخل العنيف من حارس مرمى طلائع الجيش على لاعب الزمالك".