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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري

11:09 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

الأهلي ضد الزمالك

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كتب- محمد خيري:

عشاق كرة القدم المصرية على موعد اليوم الثلاثاء، مع مباراة قمة جديدة بين فريقي الزمالك والأهلي، في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك الأهلي

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي، في موعد التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز موسم 2024\2025.

ويدخل نادي الزمالك المباراة بصفته صاحب الملعب، في المركز الثالث في جدول المسابقة، برصيد 32 نقطة، حيث لعب حتى الآن 17 مباراة، حقق الفوز في 9 وتعادل في 5 وخسر في ثلاث مباريات.

وفي المقابل يحتل النادي الأهلي، المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 39 نقطة، خلف المتصدر بيراميدز بثلاث نقاط، حيث خاض الأهلي 17 مباراة حقق الفوز في 11 وتعادل في 6 ولم يخسر أي مباراة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي

وسوف تنقل مباراة الزمالك والأهلي، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، عبر قناة أون تايم سبورتس 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

جدير بالذكر، أن مباراة الدور الأول من بطولة الدوري بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي 1\1/ أحرز هدف الأهلي المغربي أشرف بن شرقي، بينما تعادل للزمالك مواطنه محمود بنتايج.

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