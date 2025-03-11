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"شيلني وأشيلك".. رسالة غامضة من ميدو بعد أزمة مباراة القمة

10:58 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

أحمد حسام ميدو

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كتب- محمد خيري:

وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، وعضو لجنة التخطيط بالأبيض رسالة غامضة، على هامش الأزمة التي ظهرت على الساحة الرياضية في الساعات الماضية قبل مباراة القمة.

وتنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في أولى جولات الدور الثاني للمسابقة.

وابدى النادي الأهلي اعتراضه على إقامة المباراة بتحكيم مصري وليس أجنبي، بعدما أعلن اتحاد الكرة إسناد المباراة للحكم المصري محمود البسيوني.

وكتب ميدو، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "عندما عادت الوجوه القديمة إلى الساحة مرة أخرى عادت فلسفة الإدارة بأسلوب شيلني وأشيلك".

وأضاف: "اللي بيشيل هي منظومة الكورة في مصر… الجميع متضرر".

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أحمد حسام ميدو مباراة الأهلي مباراة الزمالك
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