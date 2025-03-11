قبل الدور الثاني.. نائب رئيس لجنة الحكام السابق يحسم الجدل في 7 حالات تحكيمية للأهلي

كتبت-هند عواد:

يتصدر التحكيم المشهد الرياضي، قبل ساعات قليلة من انطلاق الجولة الأولى بالمرحلة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، والتي تضم لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

وحتى الآن لم يحسم مصير مباراة القمة، بسبب التحكيم، فرغم تعيين محمود بسيوني لإدارة المباراة وبيان الاتحاد المصري لكرة القدم والإشارة لثقته الكاملة في التحكيم المصري، إلا أن الأهلي وبيراميدز طالبا بطاقم تحكيم أجنبي.

ويعتبر هذا المشهد استكمالا لسلسلة من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل التي شهدها الدور الأول، بينها 7 حالات لأحد طرفي مباراة القمة النادي الأهلي.

الأهلي وزد

شهدت مباراة الأهلي بالجولة الثانية من الدوري المصري، حالة تحكيمية مثيرة للجدل، وطالب لاعبو زد بالحصول على ركلة جزاء لتدخل أحمد نبيل كوكا لاعب الأحمر على رشيد أحمد، وكشف توفيق السيد نائب رئيس لجنة الحكام السابق، صحة قرار حكم المباراة من عدمه.

وقال توفيق السيد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "تدخل كوكا يوجد به تهور وركلة الجزاء موجود وحكم الفيديو البنا كان يجب أن يستدعي محمود ناجي، لأنه إذا رآها كان سيقرر احتسابها ركلة جزاء، لهذا قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء غير صحيح".

وانتهت مباراة الأهلي وزد بفوز الأول بهدف نظيف، أحرزه طاهر محمد طاهر في الدقيقة 11 من عمر اللقاء.

الأهلي والاتحاد

طالب لاعبو الاتحاد السكندري بالحصول على ركلة جزاء، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثالثة من الدوري المصري، وانتهت بالتعادل 1-1.

وحسم توفيق السيد الجدا، وقال: "ركلة الجزاء التي طالب بها لاعبو الاتحاد، بسبب لمسة اليد على يحيى عطية لاعب الأهلي، واضح أن مصدر الكرة ليس واضحا للمدافع، الكرة اصطدمت في الأرض بعيدة عن يده، وقرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء صحيح".

الأهلي والمصري

شهدت مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الجولة السادسة من المسابقة، والتي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 2-0، حالة تحكيمة مثيرة للجدل، عن طريق تدخل محمد الشناوي حارس مرمى الأول على فخر الدين بن يوسف داخل منطقة الجزاء.

واستطرد توفيق السيد: "تدخل الشناوي تلامس بسيط استغله فخر الدين، وسقط بالطريقة التي شاهدناها، لكن قرار الحكم صحيح ولا يوجد ركلة جزاء".

الأهلي والجونة

واصل توفيق السيد: "في الدقيقة 76 من مباراة الأهلي والجونة، يوجد تهور من رامي ربيعة مدافع الأهلي بالتدخل على قدم مروان محسن مهاجم الجونة، واستحق الأخير ركلة جزاء، وكان يجب على حكم تقنية الفيديو استدعاء حكم المباراة".

وأقيمت مباراة الأهلي والجونة في الجولة الثامنة من الدوري المصري، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-0.

الأهلي وفاركو

وفي الجولة التاسعة، انتهت مباراة الأهلي وفاركو بالتعادل الإيجابي 1-1، وشهدت حالة تحكيمية مثيرة للجدل، بإلغاء ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 11.

وأوضح توفيق السيد: "قرار محمد معروف باحتساب ركلة جزاء للأهلي غير صحيح، وحكم الفيديو قراره صحيح بالاستدعاء وإلغاء القرار".

الأهلي وبيراميدز

تسببت مباراة الأهلي وبيراميدز، في جدلا واسعا نظرا إلى أن الثنائي دخلا اللقاء بحثا عن تصدر المسابقة، كما أنها شهدت احتساب ركلتي جزاء للأهلي وطرد أحمد توفيق لاعب بيراميدز، وانتهت بالتعادل 2-2.

وقال توفيق السيد معلقا على هذه الحالات: "جميع ركلات الجزاء في مباراة الأهلي وبيراميدز صحيحة، واتفق مع محمود عاشور حكم الفيديو باستدعاء البنا لطرد أحمد توفيق، لأن الحالة بها ضرب بالمرفق والكرة على الأرض والتنافس كان على الأرض".

الأهلي وغزل المحلة

في الجولة الـ13 من الدوري المصري، انتهت مباراة الأهلي وغزل المحلة بنتيجة 1-0، لصالح الأحمر، إلا أن اللقاء شهد حالة طرد لمصطفى العش لاعب الأخير.

واختتم توفيق السيد في تصريحاته لمصراوي: "أرى أن طرد مصطفى العش من أكثر الألعاب المعقدة، لكن قرار الحكم كان صحيحا، لأنها كانت فرصة محققة لإحراز لاعب المحلة لهدف، بالتالي قرار الطرد صحيح".