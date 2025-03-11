14 لاعبا خارج القمة رقم 130 بين الأهلي والزمالك

بدأ العد التنازلي لبداية القمة رقم 130 بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، المقرر لها اليوم الثلاثاء.

وتشهد قائمة الفريقين غياب 14 لاعبا، بينهم لاعبين وضعوا بصمتهم وأثبتوا نجوميتهم مع الفريقين خلال المواسم الماضية.

أبرز غيابات الأهلي ضد الزمالك

محمد مجدي أفشة

ياسر إبراهيم

خالد عبد الفتاح

عمر الساعي

علي معلول

طاهر محمد طاهر

يحيى عطية الله

أبرز غيابات الزمالك لمواجهة الأهلي

مصطفى شلبي

ناصر منسي

أحمد الجفالي

محمود جهاد

أحمد حمدي

محمد عبدالشافي

حمزة المثلوثي

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة الدولي.

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