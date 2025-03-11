يستضيف الفريق الأول لنادي الزمالك، نظيره الأهلي، في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري، على استاد القاهرة الدولي.

ويعاني الفريق الأول لنادي الزمالك، من غيابات عديدة مؤثرة، خلال مباراة اليوم، لأسباب مختلفة سواء استبعاد فني أو عدم جاهزية أو تأديب.

ويأتي أبرز الغائبين عن نادي الزمالك خلال هذه المباراة الثنائي، ناصر منسي الذي مازال يعاني من الإصابة، ومصطفى شلبي، الذي قرر الجهاز الفني استبعاده لأسباب تأديبية.

وينشر موقع "مصراوي"، 7 غيابات للزمالك أمام الأهلي وهم:

مصطفى شلبي



قرر البرتغالي جوزيه بيسيرو، استبعاد اللاعب مصطفى شلبي من المباراة، بقرار تأديبي بسبب اعتراضه الغير لائق أثناء خروجه من المباراة الماضية أمام مودرن سبورت، مع تغريمه ماليا أيضا.

ناصر منسي



يواصل ناصر منسي الغياب عن الزمالك للمباراة الثانية على التوالي، بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وهو غياب مؤثر بالنسبة للجهاز الفني، خاصة وأن ناصر من أفضل اللاعبين في الفترة الماضية ومن هدافي الدوري حاليا برصيد 8 أهداف.

أحمد الجفالي



التونسي أحمد الجفالي يغيب عن مواجهة الزمالك والأهلي بسبب إصابته في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري أمام إنبي، بتمزق في العضلة الخلفية ويغيب عن الملاعب مدة لا تقل عن شهر.

محمود جهاد



محمود جهاد يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية، وخاض في الفترة الماضية جزء من تدريبات الكرة مع باقي زملائه، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة .

أحمد حمدي



مازال أحمد مجدي غير جاهز للمشاركة في المباريات، بعدما تعرض للإصابة في الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي، وعاد للمشاركة في تدريبات الكرة بشكل تدريجي مؤخرا تحت متابعة خاصة من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، بعدما انتهى من البرنامج التأهيلي خلال الفترة الماضية

محمد عبدالشافي



محمد عبدالشافي مازال يخضع للتدريبات التأهيلية من أجل تجهيزه للعودة مرة أخرى للمشاركة في المباريات بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي.

حمزة المثلوثي



حمزة المثلوثي خضع خلال الفترة الماضية لجراحة الرباط الصليبي، وسوف يبدأ التأهيل في الفترة المقبلة، وسيغيب عن الملاعب فترة لا تقل عن 6 أشهر.



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