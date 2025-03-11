كتب ـ محمد خيري:



يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة الأهلي اليوم الثلاثاء، في التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي من مباريات الدور الثاني للدوري المصري.



ولم يستقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، حتى الآن على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة، التي يطمح في تحقيق الفوز بها.



ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك، هناك حيرة لدى الجهاز الفني حاليا، لاختيار حارس مرمى الفريق بين الثنائي محمد عواد الحارس الأساسي، ومحمد صبحي الذي شارك في المباراة الماضية أمام مودرن سبورت.



وظهر محمد صبحي بشكل مميز للغاية في المباراة الماضية أمام مودرن سبورت في بطولة كأس مصر، وتصدى للعديد من الهجمات الخاصة للمنافس، نال بها إعجاب المدير الفني البرتغالي، وأربك حسابته بعدما كان يعتمد على محمد عواد بشكل أساسي الفترة الماضية.



وتحدث بيسيرو، عن حراسة مرمى الفريق خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة التي أقيم أمس قائلا: "الزمالك يمتلك حراساً على مستوى مميز، ولا أرى أن أي حارس ارتكب أخطاء تسببت في أهداف، ومحمد عواد ومحمد صبحي لديهما الإمكانيات التي تجعلهما يلعبان في الزمالك".



وأوضح: "أثق في حراس مرمى الفريق وأنهم قادرون على الظهور بأفضل صورة، وأعتقد أن فريقي يجب ألا يسمح لأي خصم بتهديد المرمى بعدد من الفرص مثلما حدث في لقاء مودرن سبورت الأخير".



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