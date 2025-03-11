مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
22:00

ألافيس

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

اوكسير

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

"صبحي يربك الحسابات".. من يحرس عرين الزمالك في مواجهة الأهلي؟

06:30 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

محمد صبحي حارس الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد خيري:


يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة الأهلي اليوم الثلاثاء، في التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي من مباريات الدور الثاني للدوري المصري.


ولم يستقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، حتى الآن على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة، التي يطمح في تحقيق الفوز بها.


ووفقا لمصدر داخل نادي الزمالك، هناك حيرة لدى الجهاز الفني حاليا، لاختيار حارس مرمى الفريق بين الثنائي محمد عواد الحارس الأساسي، ومحمد صبحي الذي شارك في المباراة الماضية أمام مودرن سبورت.


وظهر محمد صبحي بشكل مميز للغاية في المباراة الماضية أمام مودرن سبورت في بطولة كأس مصر، وتصدى للعديد من الهجمات الخاصة للمنافس، نال بها إعجاب المدير الفني البرتغالي، وأربك حسابته بعدما كان يعتمد على محمد عواد بشكل أساسي الفترة الماضية.


وتحدث بيسيرو، عن حراسة مرمى الفريق خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة التي أقيم أمس قائلا: "الزمالك يمتلك حراساً على مستوى مميز، ولا أرى أن أي حارس ارتكب أخطاء تسببت في أهداف، ومحمد عواد ومحمد صبحي لديهما الإمكانيات التي تجعلهما يلعبان في الزمالك".


وأوضح: "أثق في حراس مرمى الفريق وأنهم قادرون على الظهور بأفضل صورة، وأعتقد أن فريقي يجب ألا يسمح لأي خصم بتهديد المرمى بعدد من الفرص مثلما حدث في لقاء مودرن سبورت الأخير".


اقرأ أيضًا:
"عرض نفسه على نادِ إسباني".. تقرير يكشف عن مفاجآة بخصوص الوجهة المحتملة لمحمد صلاح

"ليس مصريًا".. تعرف على معلق مباراة الزمالك والأهلي في الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صبحي الزمالك ضد الأهلي محمد عواد الزمالك الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

حادث القنطرة شرق.. مأساة أطفال الحضانة على شريط السكك الحديد (تغطية خاصة)
حوار| المخرج أحمد خالد موسى يكشف عن كواليس "العتاولة 2": الأحداث ستفاجئ الجمهور