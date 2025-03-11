تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك
تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك
كتب ـ محمد الميموني:
يواجه الأهلي نظيره الزمالك اليوم الثلاثاء 11 ، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.
موعد مباراة الزمالك والأهلي
وتقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء على ستاد القاهرة الدولي وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.
تردد قناة أون سبورت:
-تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.
معدل استقطاب القناة: "V".
معدل ترميز القناة: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
ونعرض لكم قناة أون تايم سبورت على عرب سات كالتالي:
- تردد القناة: 11747.
ترتيب الزمالك والأهلي
يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 32 نقطة
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