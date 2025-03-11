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تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

07:00 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

مباراة الأهلي والزمالك أرشيفية

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تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

كتب ـ محمد الميموني:

يواجه الأهلي نظيره الزمالك اليوم الثلاثاء 11 ، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة الزمالك والأهلي

وتقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء على ستاد القاهرة الدولي وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

تردد قناة أون سبورت:

-تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: "V".

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ونعرض لكم قناة أون تايم سبورت على عرب سات كالتالي:

- تردد القناة: 11747.

ترتيب الزمالك والأهلي

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 32 نقطة

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