مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

لاس بالماس

- -
22:00

ألافيس

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

اوكسير

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

"جمهور الأهلي عارف مصلحة فريقه".. شوبير يعلق على قيادة طاقم مصري للقمة

12:41 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

أحمد شوبير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

علق حارس الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير، عن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين طاقم تحكيم مصري لمباراة الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري

ويحل فريق الأهلي ضيفاً على نظيره الزمالك عند 09:30 مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج.

وذكر شوبير عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قائلاُ:"‏حكم مصرى حكم أجنبي مش هتفرق خالص الموضوع اتحسم .. 90 دقيقة تركيز وروح مش حيكون عندك أي مشكلة".

وأتم شوبير تدوينته بـ:"فقط اختيار التشكيل الصح وتفتكر أنه مينفعش تضيع ولا نقطة والتوفيق من عند الله وكمان بلاش أن الجمهور مُعرض للعقوبة لأن جمهور الأهلي عارف كويس أوي مصلحة فريقه"

ترتيب الأهلي والزمالك

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 32 نقطة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد شوبير قيادة طاقم مصري للقمة مباراة الأهلي والزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة الزمالك والأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

حادث القنطرة شرق.. مأساة أطفال الحضانة على شريط السكك الحديد (تغطية خاصة)
حوار| المخرج أحمد خالد موسى يكشف عن كواليس "العتاولة 2": الأحداث ستفاجئ الجمهور