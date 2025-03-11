"جمهور الأهلي عارف مصلحة فريقه".. شوبير يعلق على قيادة طاقم مصري للقمة

كتب ـ محمد الميموني:

علق حارس الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير، عن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين طاقم تحكيم مصري لمباراة الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري

ويحل فريق الأهلي ضيفاً على نظيره الزمالك عند 09:30 مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج.

وذكر شوبير عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قائلاُ:"‏حكم مصرى حكم أجنبي مش هتفرق خالص الموضوع اتحسم .. 90 دقيقة تركيز وروح مش حيكون عندك أي مشكلة".

وأتم شوبير تدوينته بـ:"فقط اختيار التشكيل الصح وتفتكر أنه مينفعش تضيع ولا نقطة والتوفيق من عند الله وكمان بلاش أن الجمهور مُعرض للعقوبة لأن جمهور الأهلي عارف كويس أوي مصلحة فريقه"

ترتيب الأهلي والزمالك

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 32 نقطة