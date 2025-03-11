كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت قنوات أون سبورت مساء اليوم الإثنين عن المعلق الذي سيتولى نقل أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الدوري.



موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري



ويستضيف الزمالك نظيره الأهلي عند 09:30 مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج.



وأوضحت قنوات أون سبورت أن المعلق الإماراتي عامر عبد الله سيكون معلق المباراة عبر شاشتها.



ترتيب الزمالك والأهلي في الدوري



ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

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