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اتحاد الكرة: لم يصلنا خطابًا بطلب حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي

11:01 م الإثنين 10 مارس 2025
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    الأهلي ضد الزمالك
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    الأهلي ضد الزمالك
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    الأهلي ضد الزمالك
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    الأهلي ضد الزمالك
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    الزمالك ضد الأهلي
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    الأهلي ضد الزمالك (2)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي


نفى الاتحاد المصري الخطاب المنسوب لرابطة الأندية المؤرخ بتاريخ 9 مارس الجاري يتضمن طلب الاستعانة بحكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي.


وذكر اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين:"توضيح بشأن الخطاب المنسوب لرابطة أندية القسم الأول والمنتشر على السوشيال ميديا والمترخ بـ 9 مارس الحالي".


أضاف: "الذي يتضمن طلبًا بالاستعانة بحكام أجانب لمباريات في مقدمتها مباراة الزمالك والأهلي في دوري القسم الأول والمحدد لها غدا الموافق 11 مارس".


أتم: "لم يصل للاتحاد حتى تاريخه أي خطابات في هذا الشأن عبر قنواته الرسمية (الإيميل أو الفاكس)".
ترتيب الزمالك والأهلي في الدوري


ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة فيما يحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة.


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