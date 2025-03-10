موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني :

يواجه بيراميدز نظيره المصري البورسعيدي غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر الدور الثاني ببطولة الدوري.

موعد مباراة بيراميدز والمصري

وتقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء على ستاد السويس الجديد وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الراعي الرسمي للبطولة.

وانتهت مباراة الدور الأول بين بيراميدز والمصري، بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف.

ترتيب بيراميدز والمصري في الدوري

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42 نقطة بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 30 نقطة.