أسباب 6 غيابات بصفوف الزمالك أمام الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر عن سبب غياب 6 لاعبين بصفوف الزمالك عن مواجهة الأهلي مساء يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى بمجموعة التتويج في الدوري.

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة فيما يحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، أن الزمالك سغيب عنه السداسي: حمزة المثلوثي، مصطفى شلبي، ناصر منسي، أحمد حمدي، محمود جهاد وأحمد الجفالي.

وجاءت أسباب الغيابات بحسب قوله كالتالي:

حمزة المثلوثي: إصابة في الرباط الصليبي

مصطفى شلبي: تم إيقافه بقرار المدرب جوزيه بيسيرو بسبب اعتراضه على استبداله في مباراة مودرن سبورت

ناصر منسي: إصابة في العضلة الضامة

أحمد حمدي: عدم اكتمال جاهزيته حيث مازال يخوض مرحلة التأهيل بعد عودته من الإصابة

محمود جهاد: إصابة في العضلة الخلفية

أحمد الجفالي: إصابة في العضلة الخلفية

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