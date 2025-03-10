موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني :

يواجه الأهلي نظيره الزمالك يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة الزمالك والأهلي

وتقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء على ستاد القاهرة الدولي وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

وطالب الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور مباراة القمة التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء، لاسيما أن نتيجتها مؤثرة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم.

ويذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 32 نقطة.