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بالاسماء.. طاقم حكام مباراة الزمالك والأهلي (خاص)

08:38 م الإثنين 10 مارس 2025
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كتب ـ أحمد عبد الباسط:
كشف مصدر عن اسماء الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك ونظيره الأهلي التي ستجمعهما مساء يوم غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، إلى أن لجنة الحكام قد استقرت على قيادة محمود بسيوني اللقاء كحكم ساحة على أن يعاونه أحمد توفيق طلب وسامي هلهل.
وسيكون حمادة القلاوي حكماً رابعاً بينما سيكون أحمد الغندور حكماً للفيديو وسيعاونه كلاً من هاني عبد الفتاح ومحمد الشناوي.
وأشار المصدر إلى أن أحمد الغندور سيسافر صباح يوم الأربعاء إلى تونس؛ لإدارة مباراة الشبيبة الرياضية والترجي في الدوري التونسي.
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