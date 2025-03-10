قبل صدام الغد.. من هو هداف الأهلي والزمالك في مباريات رمضان؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تُعد مواجهات الأهلي والزمالك واحدة من أبرز وأهم اللقاءات في تاريخ كرة القدم المصرية والعربية، خاصة عندما تمتزج بشهر رمضان الكريم، حيث تحمل طابعًا خاصًا يمزج بين الحماس، والطقوس الرمضانية.

ةقبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك غدًا، والتي تأتي في أجواء شهر رمضان، يبرز التساؤل حول هوية هداف مواجهات القمة التي أُقيمت خلال هذا الشهر الفضيل.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، عن هداف مباريات القمة التي أقيمت في شهر رمضان كالتالي:

يتصدر محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق، قائمة هدافي مباريات القمة في شهر رمضان، بعدما سجل 6 أهداف، موزعة بين 3 أهداف في دوري أبطال أفريقيا، و3 أهداف في الدوري المصري الممتاز.

وخلال مسيرته التي امتدت لعقد كامل بقميص الأهلي، تمكن أبو تريكة من هز شباك الزمالك 13 مرة، حيث أحرز 7 أهداف في الدوري، 4 أهداف في دوري الأبطال، وهدفين في كأس مصر، ليُخلد اسمه كواحد من أبرز النجوم الذين تألقوا في مواجهات القمة، وتركوا بصمة لا تُنسى في تاريخ الكلاسيكو المصري.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان

مباراة الغد بين قطبي الكرة المصرية، ستحمل الرقم 15 في تاريخ مواجهات الاهلي والزمالك في شهر رمضان، حيث سبق أن تواجها معا في 14 مباراة من قبل، خلال هذا الشهر الكريم.

وخلال 14 مباراة سابقة، فاز الأهلي في 7 مباريات، بينما انتصر الزمالك في 3 مواجهات ، وحضر التعادل بينهما في 4 مباريات.