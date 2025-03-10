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أحمد مرتضى منصور: ممدوح عباس هو الرئيس الفعلي لنادي الزمالك

03:50 م الإثنين 10 مارس 2025

أحمد مرتضى منصور

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كتب- محمد خيري:

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، العديد من الحقائق حول الأزمة الدائرة داخل النادي، حيث تم اتهام أعضاء المجلس السابق بالتدخل في اختيارات الجهاز الفني للفريق.

وقال أحمد مرتضى في برنامج تلفزيوني: "المجلس الحالي أي حد معدي في الشارع بيتدخل، وممدوح عباس هو الرئيس الفعلي لنادي الزمالك مش حسين لبيب".

أضاف: "هناك تدخلات مستمرة من أطراف متعددة في النادي، وهو ما يجعل من الصعب تحديد المسؤوليات بدقة".

أكمل: "أرى أنتي من أنجح 5 أعضاء مجلس إدارة في تاريخ نادي الزمالك.. ومسكت النادي والكراسي كانت بتقطع البناطيل من المسامير".

وأتم تصريحاته: "لما مسكنا الزمالك مكنش في نادي أصلا، وكنا بنلم من بعض وبندي 5000 جنيه دفعات لنجوم الفريق".

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