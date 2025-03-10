كل الناس تعرف شخصيتي".. أول تعليق من مصطفى شلبي بعد الاستبعاد من القمة

كتب- محمد خيري:

وجه مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، الاعتذار لجماهير القلعة البيضاء، بعد اعتراضه بشكل غير لائق في مباراة مودرن سبورت الماضية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، استبعاد مصطفى شلبي من قائمة مباراة الأهلي المقبلة، على خلفية اعتراضه بعد الاستبدال في مباراة مودرن سبورت، وتغريمه ماليا.

وكتب شلبي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "مبدئيا بعتذر عن رد الفعل اللي حصل في ماتش فيوتشر ومتقبل وبحترم أي قرار ضدي".

أضاف: "ثانيا اسم نادي الزمالك إضافة لأي شخص بينتمي ليه، كل الناس تعرف إني شخص مش بفتعل مشاكل ودا قدام الناس علي مدار ثلاث سنين داخل النادي اللي حصل دا نتيجة وقت عصبية".

ويستضيف الزمالك نظيره الأهلي، في التاسعة والنصف مساء غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري، على استاد القاهرة الدولي.