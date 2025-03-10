مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بتروجيت

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

بنفيكا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
20:00

الريان

جميع المباريات

إعلان

صحيفة إماراتية: زيزو لم يوقع للأهلي بعد.. ويفضل هذا الحل إذا فشلت مفاوضات الزمالك

01:45 م الإثنين 10 مارس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    زيزو
  • عرض 10 صورة
    زيزو
  • عرض 10 صورة
    زيزو
  • عرض 10 صورة
    زيزو
  • عرض 10 صورة
    زيزو من مباراة الزمالك وبتروجيت
  • عرض 10 صورة
    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (3)
  • عرض 10 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (6)
  • عرض 10 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (1)
  • عرض 10 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول توقيع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك للمنافس التقليدي الأهلي قبل ساعات من مباراة القمة رقم 130.

وأوضحت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن زيزو لم يوقع للأهلي رغم وجود مفاوضات من جانب إدارة النادي مع والد اللاعب ووكيله.

وكشفت الصحيفة أن اللاعب يفضل الاحتراف في أحد أندية الخليج حال فشل مفاوضات تجديده للزمالك، لكن رغبة والده هي انتقال زيزو لصفوف الأهلى في ظل المغريات الكبيرة سواء بمعاملته ضمن لاعبى الفئة الأولى أو الحملة الاعلانية الكبيرة التي سيوقعها مع المارد الأحمر.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة رقم 130 غدا الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

بعد هدية اليونايتد.. متى يستطيع ليفربول الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز؟

بعد غياب 13 عاما.. ليفربول يتعاقد مع شركة أديداس ويستغنى عن نايكي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو أخبار الزمالك لاعب الزمالك مباراة الزمالك والأهلي أحمد سيد زيزو مفاوضات الأهلي مع زيزو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة