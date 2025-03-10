صحيفة إماراتية: زيزو لم يوقع للأهلي بعد.. ويفضل هذا الحل إذا فشلت مفاوضات الزمالك

كتب - محمد القرش:

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول توقيع أحمد سيد زيزو نجم الزمالك للمنافس التقليدي الأهلي قبل ساعات من مباراة القمة رقم 130.

وأوضحت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن زيزو لم يوقع للأهلي رغم وجود مفاوضات من جانب إدارة النادي مع والد اللاعب ووكيله.

وكشفت الصحيفة أن اللاعب يفضل الاحتراف في أحد أندية الخليج حال فشل مفاوضات تجديده للزمالك، لكن رغبة والده هي انتقال زيزو لصفوف الأهلى في ظل المغريات الكبيرة سواء بمعاملته ضمن لاعبى الفئة الأولى أو الحملة الاعلانية الكبيرة التي سيوقعها مع المارد الأحمر.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة رقم 130 غدا الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

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