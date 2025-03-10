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"الكرة في ملعب الاتحاد".. شوبير يكشف تطورات جديدة بشأن حكام القمة الأجانب

12:56 م الإثنين 10 مارس 2025

أحمد شوبير

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كتب- محمد خيري:
كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات جديدة، بشأن طاقم حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي، في التاسعة والنصف مساء غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري، على استاد القاهرة الدولي.

ولم يعلن اتحاد الكرة المصري، حتى الآن هوية طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة، مصر أم أجنبي.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "‏من مصادر خاصه رابطة الأندية على أتم الاستعداد لاستقدام طاقم أجنبي لمباراة القمة وتحمل كافة التكاليف الكرة الآن في ملعب اتحاد الكرة".

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 32 نقطة، بينما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في الجدول برصيد 39 نقطة.

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