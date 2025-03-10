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كولر يسعى لتجنب رقم سلبي أمام الزمالك

12:40 م الإثنين 10 مارس 2025

مارسيل كولر

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لتجنب رقم سلبي حين يلتقي نادي بنظيره الزمالك في الدوري.

موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري

ويحل فريق الأهلي ضيفاً على نظيره الزمالك في التاسعة والنصف من مساء يوم غد الثلاثاء بالمرحلة الحاسمة بمجموعة التتويج في بطولة الدوري.

وسبق وقاد كولر فريق الأهلي بـ 9 مباريات أمام غريمه التقليدي الزمالك؛ إذ بسط سيطرته بـ 6 لقاءات فاز بها.

ولكن تكبد المدرب السويسري خسارتين أمام الزمالك وتعادل ولكن كان بين الخسارتين مباراة فاز بها في الدوري.

ولم يتعثر كولر في مباراتين متتاليتين مع الأهلي أمام الزمالك وهو أمر يسعى لتجنبه بالمباراة المقبلة أمام الزمالك بعدما تعادل في مباراة الدور الأول بهدف لمثله.

ترتيب الزمالك والأهلي

ويمتلك فريق الأهلي برصيده 39 نقطة يحتل بهن المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة.

ويمتلك فريق الزمالك في جعبته 32 نقطة يحتل بهن المركز الثالث بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الرابع.

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