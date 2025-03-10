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"موقعش رسمي".. الغندور يكشف اتفاق زيزو مع هذا النادي وموقف الأهلي

12:19 م الإثنين 10 مارس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    زيزو ووالده
  • عرض 12 صورة
    زيزو ووالده
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    حازم إمام وزيزو
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    زيزو من مباراة الزمالك وبتروجيت
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    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (3)
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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور إن أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك أنهى اتفاقه مع نادي العين الإماراتي للرحيل له أخر الموسم الجاري.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور أن مسؤولي العين الإماراتي اتفقوا مع زيزو على كافة الأمور والتفاصيل المالية موضحاً في ذات الوقت أن اللاعب لم يوقع العقود بشكل رسمي حتى الآن.

وأوضح الغندور أن زيزو لاعب كبير ومن الطبيعي تلقيه عروضاً مغرية.

وكشف الغندور حقيقية توقيع زيزو للأهلي مؤكداً أن هذه الأنباء غير صحيحة رغم أن اللاعب يعد هدفاً للأهلي خاصة أن عقده ينتهي اخر الموسم.

واختتم: "قبل القمة الماضية خرج خبر أن الأهلي يريد بنتايج ونفس الأمر يتكرر مع زيزو وهل ممكن اللاعب يحصل على رجل المباراة ويتألق في القمة المقبلة مثلما حدث مع بنتايج".

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