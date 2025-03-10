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"كيف غادر بين الشوطين؟".. الغندور يكشف ما فعله مصطفى شلبي قبل مباراة القمة

11:18 ص الإثنين 10 مارس 2025

مصطفى شلبي

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل ما فعله مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، وتسبب في استبعاده من مباراة القمة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، غدا الثلاثاء، في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري، على استاد القاهرة الدولي، في التاسعة والنصف مساء.

وقرر البرتغالي جوزيه بيسيرو، استبعاد مصطفى شلبي من قائمة الفريق خلال المعسكر الحالي لمباراة القمة، وتوقيع غرامة مالية عليه، بسبب اعتراضه على التغيير في مباراة مودرن سبورت الماضية.

وقال خالد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن مصطفى شلبي مع تغييره بين الشوطين في مباراة مودرن سبورت شعر بالضيق والحزن واعترض على تغييره، وقرر مغادرة الملعب دون إذن من الجهاز الفني.

وأضاف الغندور، أن مصطفى شلبي لم يتواجد على مقاعد البدلاء خلال باقي المباراة، لذلك تم استبعاده من المباراة وتوقيع غرامة مالية على اللاعب.

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