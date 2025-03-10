"وافق بدون تردد ومجانا".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام الشيبي وإبراهيم عادل للأهلي

كتب- محمد خيري:

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن انضمام ثنائي فريق بيراميدز، إبراهيم عادل والمغربي محمد الشيبي، للنادي الأهلي، خلال فترة كأس العالم للأندية 2025.

ويستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، خلال شهر يونيو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "القصة الحقيقية لموضوع إعارة الشيبي وإبراهيم عادل للنادي الأهلي".

أضاف: "أحد الزملاء سأل مسؤول كبير في بيراميدز هل توافق ادارة بيراميدز على إعارته للأهلي في كأس العالم للأندية كان الرد بدون تردد نعم وبدون مقابل للنادي لكن لم يحدث أي مفاوضات بين الناديين".

ويتواجد النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، ضمن المجموعة الأولى التي تضم إنتر ميامي الأميركي وبورتو البرتغالي وبوتافوجو البرازيلي.