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الأمن يحدد عدد مشجعي مباراة الزمالك وستيلينبوش في كأس الكونفدرالية

02:39 ص الإثنين 10 مارس 2025

مران فريق الزمالك

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كتب - مراسل مصراوي:

استقرت الجهات الأمنية على عدد مشجعي مباراة الزمالك وستيلينبوش في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن الأمن حدد 30 الف مشجع للقاء الفارس الأبيض ونظيره الجنوب إفريقي في كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تقام المواجهة يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

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