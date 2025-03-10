"بعد استبعاده لأسباب انضباطية".. أبرز أزمات مصطفى شلبي داخل نادي الزمالك

كتب - يوسف محمد:

أثار قرار البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك باستبعاد مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول من قائمة الفارس الأبيض، استعدادا لمباراة القمة المقبلة أمام النادي الأهلي، في بطولة الدوري المصري.

وجاء المدير الفني للفارس الأبيض باستبعاد شلبي، من قائمة الفريق لمواجهة الأهلي المقبلة، بعد اعتراض اللاعب عقب استبدال اللاعب، خلال مباراة مودرن سبورت الماضية في بطولة كأس مصر.

وعقب قرار بيسيرو، قام شلبي بإزالة صورته بقميص الزمالك من على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بجانب وإزالة وصفه "لاعبا للزمالك".

أزمات مصطفى شلبي في نادي الزمالك

وهذه ليست الأزمة الأولى التي قام بها مصطفى شلبي، خلال فترة تواجده داخل نادي الزمالك، حيث سبق وأثار لاعب القلعة البيضاء، حالة من الجدل الواسعة، خلال المشاركة في بطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات.

وخلال بطولة كأس السوبر المصري الأخيرة، التي أقيمت في أكتوبر من العام الماضي 2024، بمشاركة أربعة فرق مصرية، هم "الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا"، تعرض مصطفى شلبي رفقة كلا من عبد الواحد السيد ونبيل عماد دونجا، للمحاكمة، بسبب قيامهم بالاعتداء، على فرد أمن في ملعب مباراة الزمالك وبيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر، التي أقيمت في دولة الإمارات.

واستمرت أزمة شلبي رفقة الثنائي دونجا وعبد الواحد السيد، لفترة كبيرة في ساحات القضاء الإماراتيه، بل أن الأمر وصل إلى الحكم على الثلاثي بالحبس لمدة شهر مع توقيع غرامة مالية على الثلاثي تصل إلى 600 ألف درهم إماراتي، بواقع 200 ألف درهم غرامة على كلا منهم.

وتم الإفراج عن ثلاثي الزمالك"مصطفى شلبي، نبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد"، بعد عفو من قبل الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.

وسبق ودخل مصطفى شلبي في مشادة مع المدرب العام السابق للفريق أحمد مجدي، خلال فترة تواجد المدرب البرتغالي السابق جوزيه جوميز، مما أدى إلى قيام عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق بمعاقبة اللاعب.

ويذكر أن في مشادة شلبي مع أحمد مجدي المدرب كانت في يوليو من العام الماضي 2024، بعدما قام مجدي بتعنيف اللاعب بسبب عدم اتباع بعض التعليمات في الملعب،وأدى ذلك إلى تدخل مدير الكرة وبعض اللاعبين لإنهاء الأزمة.