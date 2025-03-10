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"اللي متضايق يشرب من البحر".. الحضري يوجه رسالة إلى هؤلاء (فيديو)

01:24 ص الإثنين 10 مارس 2025

عصام الحضري

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نشر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أمس الأحد 9 مارس، مقطع فيديو أثار جدلا واسعا.

وفي الفيديو ظهر الحضري وأشار إلى قميصه هو وأحمد حسن، وقال موجها رسالة إلى أحد الأشخاص: "مبقاش فيه حاجة أسمها أساطير والصقر واحد والسد العالي واحد، وهذه الألقاب الجديدة والحقيقية".

وأضاف اللاعب السابق لمنتخب مصر: "واللي متضايق يشرب من البحر واللي مولع يشرب من البحر، ابعتهاله".

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عصام الحضري السد العالي أساطير مصر
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