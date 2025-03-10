"اللي متضايق يشرب من البحر".. الحضري يوجه رسالة إلى هؤلاء (فيديو)
نشر عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أمس الأحد 9 مارس، مقطع فيديو أثار جدلا واسعا.
وفي الفيديو ظهر الحضري وأشار إلى قميصه هو وأحمد حسن، وقال موجها رسالة إلى أحد الأشخاص: "مبقاش فيه حاجة أسمها أساطير والصقر واحد والسد العالي واحد، وهذه الألقاب الجديدة والحقيقية".
وأضاف اللاعب السابق لمنتخب مصر: "واللي متضايق يشرب من البحر واللي مولع يشرب من البحر، ابعتهاله".
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