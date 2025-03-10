مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

جيرونا

دوري أبطال آسيا للنخبة

النصر

- -
20:00

الإستقلال

جميع المباريات

إعلان

قبل مباراة القمة.. 11 لاعبا ارتدوا القميصين الأحمر والأبيض عبر التاريخ

08:00 ص الإثنين 10 مارس 2025

الأهلي والزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي للقمة المصرية بين الأهلي والزمالك رقم 130، المقرر لها غدا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

ومثّل العديد من اللاعبين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، خلال مسيرتهم عبر التاريخ، أمثال، حسام حسن وجمال عبد الحميد ورضا عبد العال، بالإضافة إلى إبراهيم سعيد وإبراهيم حسن وعصام الحضري.

أبرز 11 لاعبا ارتدوا قميص الأهلي والزمالك في مسيرتهم

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: إبراهيم حسن - محمد صديق - إبراهيم حسن - طارق السعيد.

خط الوسط: أحمد حسن - رضا عبد العال - حسين ياسر المحمدي.

خط الهجوم: جمال عبد الحميد - حسام حسن - مؤمن زكريا.

يُذكر أن مباراة القمة رقم 130 تقام ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الولايات المتحدة الأمريكية.. ما القصة؟

"أرهقت كاتب التاريخ".. ليفربول يستعرض رقم قياسي جديد لمحمد صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الاهلي والزمالك الزمالك حسام حسن رضا عبد العال عصام الحضري إبراهيم سعيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"اللي متضايق يشرب من البحر".. الحضري يوجه رسالة إلى هؤلاء (فيديو)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مصرفيون: بنكا الأهلي ومصر ينتظران ضوء المركزي لوقف شهادات الـ27%
بعد هبوط التضخم.. توقعات بخفض سعر الفائدة باجتماع المركزي المقبل
موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس