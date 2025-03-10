قبل مباراة القمة.. 11 لاعبا ارتدوا القميصين الأحمر والأبيض عبر التاريخ

كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي للقمة المصرية بين الأهلي والزمالك رقم 130، المقرر لها غدا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

ومثّل العديد من اللاعبين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، خلال مسيرتهم عبر التاريخ، أمثال، حسام حسن وجمال عبد الحميد ورضا عبد العال، بالإضافة إلى إبراهيم سعيد وإبراهيم حسن وعصام الحضري.

أبرز 11 لاعبا ارتدوا قميص الأهلي والزمالك في مسيرتهم

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: إبراهيم حسن - محمد صديق - إبراهيم حسن - طارق السعيد.

خط الوسط: أحمد حسن - رضا عبد العال - حسين ياسر المحمدي.

خط الهجوم: جمال عبد الحميد - حسام حسن - مؤمن زكريا.

يُذكر أن مباراة القمة رقم 130 تقام ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

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