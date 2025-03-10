"بعد العقوبة الموقعة عليه".. أرقام مصطفى شلبي مع الزمالك هذا الموسم

كتب - يوسف محمد:

أثار قرار جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باستبعاد مصطفى شلبي لاعب الفريق من قائمة مباراة الفارس الأبيض المقبلة أمام الأهلي، في مباراة الدوري المصري.

ويلاقي الفارس الأبيض نظيره الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى بالدور الثاني من بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ماذا قدم مصطفى شلبي مع الزمالك؟

وكان اللاعب صاحب الـ30 عاما انضم إلى نادي الزمالك في عام 2022، قادما من نادي إنبي.

وشارك سلبي مع الفارس الأبيض منذ انضمامه إلى الفريق في عام 2022، في 92 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 14 هدفا وصناعة مثلهم.

وتوج اللاعب مع الفريق بلقبين، بواقع لقب لبطولة كأس السوبر الأفريقي ومثله لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أرقام مصطفى شلبي مع الزمالك خلال الموسم الحالي

وخلال الموسم الحالي، شارك شلبي في 27 مباراة بمختلف البطولات، بواقع 15 مباراة في بطولة الدوري المصري، مباراتين في كأس مصر، 8 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ومباراة في كلا من كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي.

وخلال 27 مباراة شارك فيها شلبي مع الزمالك هذا الموسم، تمكن من تسجيل 5 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.