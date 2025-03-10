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"قمة خاصة".. هل يتفوق ناصر منسي على إمام عاشور ويعتلي الصدارة؟

08:11 ص الإثنين 10 مارس 2025
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    شيكابالا وناصر منسي
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    زيزو وشيكابالا وناصر منسي
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    ناصر منسي
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    ناصر منسي
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    إمام عاشور من نهائي كأس مصر
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    إمام عاشور ودونجا
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    إمام عاشور ودونجا من نهائي كأس مصر
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إصابة إمام عاشور (1)
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    إمام عاشور في الاحماءات (1)
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ينتظر عشاق كرة القدم المصرية، مباراة قمة جديد بين فريق الزمالك والأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك، في التاسعة والنصف مساء، بعد غد الثلاثاء، في الجولة الأولى من من المرحلة الحاسمة للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 39، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

قمة خاصة بين ناصر منسي وإمام عاشور

وتشهد مباراة الأهلي والزمالك، قمة خاصة بين إمام عاشور لاعب وسط فريق الأهلي، وناصر منسي مهاجم الزمالك، على صراع صدارة الهدافين للدوري المصري.

ويحتل إمام عاشور صدارة الهدافين برصيد 9 أهداف، بينما يأتي ناصر منسي في المركز الثاني برصيد 8 أهداف ونفس العدد من الأهداف لأسامة فيصل لاعب فريق البنك الأهلي.

وسوف تشهد مباراة القمة، صراع خاص بين الثنائي ناصر منسي وإمام عاشور، على التفوق بعدد الأهداف، حيث يأمل لاعب الأهلي في توسيع الفارق، بينما يأمل مهاجم الزمالك في الوصول للصدارة.

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الزمالك ناصر منسي إمام عاشور مباراة القمة الأهلي والزمالك
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