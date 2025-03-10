مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

جيرونا

دوري أبطال آسيا للنخبة

النصر

- -
20:00

الإستقلال

جميع المباريات

إعلان

"شغل بلدي".. الزمالك يرد على مفاوضات الأهلي مع زيزو قبل مباراة القمة

09:00 ص الإثنين 10 مارس 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    زيزو
  • عرض 20 صورة
    زيزو
  • عرض 20 صورة
    زيزو ووالده
  • عرض 20 صورة
    زيزو
  • عرض 20 صورة
    زيزو
  • عرض 20 صورة
    زيزو
  • عرض 20 صورة
    زيزو من مباراة الزمالك وبتروجيت
  • عرض 20 صورة
    أحمد السيد زيزو من مباراة الزمالك وفاركو
  • عرض 20 صورة
    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (3)
  • عرض 20 صورة
    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (2)
  • عرض 20 صورة
    زيزو في مران الزمالك
  • عرض 20 صورة
    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (1)
  • عرض 20 صورة
    زيزو حارس مرمى في مران الزمالك (4)
  • عرض 20 صورة
    احتفال لاعبو الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
  • عرض 20 صورة
    زيزو يحتفل مع شيكابالا (1)
  • عرض 20 صورة
    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (6)
  • عرض 20 صورة
    احتفال زيزو وشيكابالا بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
  • عرض 20 صورة
    احتفال لاعبي الزمالك بهدف زيزو في شباك حرس الحدود_1
  • عرض 20 صورة
    احتفال عمر جابر وزيزو بهدف زيزو في شباك حرس الحدود
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة تفاوض النادي الأهلي لضم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو، مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق والانتقال إليه مع نهاية الموسم الحالي مجانا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، بعد غدا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن ما يتردد عن مفاوضات الأهلي مع زيزو في هذا التوقيت، أمر مقصود لخروجه عن تركيزه قبل المباراة الهامة المقبلة.

وأضاف: "ما يحدث حاليا من أقاويل بالتفاوض مع زيزو، أمر اعتدنا عليه قبل كل مباراة قمة وهو شغل بلدي، أصبح معروف قصده كويس جدا، ولكن اللاعب مركز مع الفريق فقط في المباراة".

وأختتم تصريحاته: "الزمالك متمسك باستمرار اللاعب، وربما يحدث جلسة بعد مباراة القمة للتفاوض على التجديد وإنهاء هذه الأمور بشكل رسمي وغلق هذا الملف".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك زيزو أخبار الزمالك نادي الزمالك الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"قمة خاصة".. هل يتفوق ناصر منسي على إمام عاشور ويعتلي الصدارة؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مصرفيون: بنكا الأهلي ومصر ينتظران ضوء المركزي لوقف شهادات الـ27%
بعد هبوط التضخم.. توقعات بخفض سعر الفائدة باجتماع المركزي المقبل
موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس