"شغل بلدي".. الزمالك يرد على مفاوضات الأهلي مع زيزو قبل مباراة القمة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة تفاوض النادي الأهلي لضم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو، مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق والانتقال إليه مع نهاية الموسم الحالي مجانا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، بعد غدا الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من المرحلة الحاسمة للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن ما يتردد عن مفاوضات الأهلي مع زيزو في هذا التوقيت، أمر مقصود لخروجه عن تركيزه قبل المباراة الهامة المقبلة.

وأضاف: "ما يحدث حاليا من أقاويل بالتفاوض مع زيزو، أمر اعتدنا عليه قبل كل مباراة قمة وهو شغل بلدي، أصبح معروف قصده كويس جدا، ولكن اللاعب مركز مع الفريق فقط في المباراة".

وأختتم تصريحاته: "الزمالك متمسك باستمرار اللاعب، وربما يحدث جلسة بعد مباراة القمة للتفاوض على التجديد وإنهاء هذه الأمور بشكل رسمي وغلق هذا الملف".