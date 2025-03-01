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5 صور لاحتفال ابنة مدرب حراس مرمى الأهلي بإعلانها في رمضان

11:26 م السبت 01 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إليسا ميشيل يانكون في إعلان رمضان 2025
  • عرض 5 صورة
    إليسا ميشيل يانكون في إعلان رمضان 2025
  • عرض 5 صورة
    إليسا ميشيل يانكون في إعلان رمضان 2025
  • عرض 5 صورة
    إليسا ميشيل يانكون في إعلان رمضان 2025
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كتب - يوسف محمد:

احتفت إليسيا يانكون ابنة ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، بظهورها في إحدى الإعلانات خلال شهر رمضان في العام الحالي.

ونشرت إليسا يانكون العديد من الصور، خلال ظهورها، في إحدى الإعلانات الرمضانية، وكتبت: "فخورة إني جزء من الإعلان الرائع ده، كل سنة وأنتم طيبين".

وظهرت إليسا يانكون، في إحدى الإعلانات الخاصة بشركة "توشيبا العربي" للأجهزة الكهربائية، رفقة خطيبها علي عثمان.

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مدرب حراس المرمى الأهلي إعلانات رمضان إليسيا يانكون
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