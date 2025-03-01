داخل العراق.. الأهلي يلاقي الزمالك في هذا الموعد

كتب - مراسل مصراوي:

تقرر إقامة مواجهة مصرية خالصة داخل الأراضي العراقية بين الأهلي والزمالك خلال شهر مارس المقبل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إنه من المقرر أن يتلاقى الأهلي والزمالك في دولة العراق.

وأوضح المصدر أن المباراة ستقام يوم الخميس الموافق 13 من شهر مارس 2025، حيث وافق الفريقين على المواجهة الودية.

واختتم المصدر أنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل، ينقص فقط بعض الأمور الخاصة بالتنظيم والتأمين.

وفي سياق متصل، يحتل المارد الأحمر وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36، بينما جاء الفارس الأبيض في المركز الثالث برصيد 29 نقطة.

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